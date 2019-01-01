النتائج المباشرة
الانتقالات

ريدناب: بوتشيتينو طلب ضم بوليسيتش لتوتنهام

آخر تحديث
التعليقات()
Catherine Ivill
لاعب تشيلسي الجديد كان مطلوبًا في صفوف توتنهام ولكن الصفقة لم تتم

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف هاري ريدناب، مدرب توتنهام السابق، رغبة ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للسبيرز، في التعاقد مع كريسيتان بوليتسيتش، لاعب بروسيا دورتموند المنضم إلى تشيلسي.

اللاعب الأمريكي انضم رسميًا إلى صفوف تشيلسي مقابل 58 مليون إسترليني على أن يستمر معارًا لنهاية الموسم في دورتموند.

وقالت ريدناب في تصريحات لبرنامج Talk Sport: "توتنهام كان يرغب في إتمام صفقة بوليسيتش ولكن الصفقة لم تتم بسبب الأموال التي طلبها دورتموند".

اختيارات المحررين

وتابع: "اللاعب انضم لتشيلسي بنجو 60 مليون إسترليني، لقد كانت قيمته مرتفعة للغاية بالنسبة للسبيريز ولذلك لم يتعاقدوا معه ولا أعتقد أنهم قادرين على ضم أي صفقة في يناير".

ريدناب أكد أنّ رغبة السبيرز حاليًا هو أن ينهي الدوري بين الأربعة الكبار والمنافسة على البريميرليج لن يكون سهلًا.

واختتم: "توتنهام يحتاج للفوز بأي بطولة، ومع احترامي للجميع ولكن يبدو أن فرصته فقط هي الفوز بكأس الرابطة أو كأس الاتحاد، أما غير ذلك فلن يكون سهلًا".

وكان بوتشيتينو أكد أنّ طموحات الفريق حصد لقب مثل الأبطال أو الدوري الإنجليزي وأن التتويج بالكأس فقط قد يؤدي إلى الإقالة.

الموضوع التالي:
زولا: وضعية تشيلسي الهجومية تشبه بايرن وبرشلونة ونحترم الكأس
الموضوع التالي:
سولاري ولوبيتيجي - عدد المباريات واحد والنتائج مختلفة
الموضوع التالي:
موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الموضوع التالي:
كلوب وساري وبوتشيتينو في صراع على جائزة الأفضل بديسمبر
الموضوع التالي:
الإمارات بالأبيض والبحرين بالأحمر في افتتاح كأس آسيا
إغلاق