ريجيكامب: تاريخي مع الوحدة لن يساعد الوصل

مدرب الوصل يتحدث عن لقاء القمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل أن تاريخه السابق مع الوحدة لن يُساعده خلال مباراة الفريقين القادمة، والتي وصفها بالكبيرة والصعبة.

ويلتقي مساء الخميس الوصل مع الوحدة في قمة الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي، وقد تحدث المدرب الروماني عن اللقاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص به متوقعًا أن يكون صعبًا ويُحسم بأقدام وجهد اللاعبين وتركيزهم.

مضيفًا "هذا الأسبوع كان صعبا، حيث خضنا في بدايته مباراة قوية أمام فريق الأهلي السعودي في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، والآن سيكون علينا خوض مباراة مهمة أمام خصم قوي كفريق الوحدة، المنتشي بفوزه الأخير على فريق دبا، وأتمنى من لاعبي فريقي أن يقدموا مباراة قوية تساعدنا على الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية".

"فترة تدريبي لفريق الوحدة انتهت لكن تبقى بعض الذكريات خاصة وأننا حققنا ثلاث بطولات معا، بالطبع أعلم الفريق كثيراً لكن ما أعتقد أن هذا الشيء سيضيف كثيراً لنا، حيث أن لاعبي الوحدة لديهم تحفيز عالي ومعنويات مرتفعة سيدخلون بها المباراة التي تشابه المباريات السابقة القوية بين الفريقين، وأعتقد أن المباراة ستكون مفتوحة أمام الطرفين، والطرف الذي سيدخل الملعب بتركيز عالي وسيكون منضبط أكثر داخل الملعب هو من سيفوز في المباراة".

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"نخوض كل مباراة على حدة ونحضر جيداً لكل فريق نواجهه لأن كل المباريات مهمة بالنسبة لنا، في بداية هذا الأسبوع خضنا مباراة قوية ومهمة أمام فريق الأهلي السعودي وحدث بعض المشاكل الصغيرة لبعض اللاعبين في الفريق، لذلك قمنا بعمل استشفاء للاعبين في اليومين الماضيين على أمل أن يكونوا جاهزين للمباراة القادمة أمام الوحدة والتي نصب تركيزنا عليها بهدف الخروج بنتيجة إيجابية".

أتم ريجيكامب قائلاً "ليس من السهل أن تحلل كل مباراة، فالمباريات القوية دائما ما تكون مباريات اللاعبين، وأتأمل أن نصل إلى مرحلة جاهزية اللاعبين بنسبة 100% في كل مباراة، حيث أن هذا هو ما أحلم به وما أعتقد أنه سيقودنا إلى تحقيق أهدافنا في البطولات التي نشارك بها هذا الموسم".

