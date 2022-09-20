ريتشارليسون: نخاف من المزاح مع كونتي بشأن واقعة توخيل!

ريتشارليسون لا يفضل المزاح مع كونتي

تحدث نجم فريق توتنهام، ريتشارليسون عن واقعة الاشتباك الي حدثت بين أنطونيو كونتي وتوماس توخيل من قبل، حيث أوضح أن فريقه لا يمزح مع المدرب الإيطالي بشأن تلك الواقعة. وكان الخلاف قد نشب بين كونتي وتوخيل بعد انتهاء مباراة تشيلسي وتوتنهام بالتعادل الإيجابي في آخر الدقائق بنتيجة 2-2. وسئل ريتشارليسون عن موقف اللاعبين من تلك الواقعة وعن المزاح حولها مع كونتي، حيث أكد أن فعل ذلك يعد من "الجنون".

ماذا قال ريتشارليسون؟

قال البرازيلي لـ "FourFourTwo": "كان ذلك ممتعًا، أليس كذلك؟".

وواصل: "في ذلك الوقت كنا لا نزال نشارك في المباراة، لذلك شاهدنا ما حدث بينهما على الفيديو في غرفة خلع الملابس".

وتابع: "إنه أمر طبيعي جدًا في كرة القدم، تحدث الأشياء بين اللاعبين طوال الوقت، لذلك يمكن أن تحدث مع المدربين أيضًا".

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وأضاف: "ولكن كان من الممتع رؤية تلك المواجهة بين المدربين، مدربنا لا يخشى المواجهة، أليس كذلك؟".

وعندما سئل عما إذا كان يمزح مع كونتي بشأن الحادث، أجاب ريتشارليسون: "هل أنت مجنون؟ لا توجد فرصة، هل ستجرب أي مزحة معه؟ لم أفعل".

جدير بالذكر أن ريتشارليسون يستعد الآن مع المنتخب البرازيلي من أجل المواجهات الودية في التوقف الدولي، فيما سيعود قبل 1 أكتوبر للاستعداد لديربي لندن ضد آرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.