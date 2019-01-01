ريتشارليسون: فقدنا نيمار لكننا نستطيع اللعب في غيابه

لاعب فريق إيفرتون ريتشارليسون يؤكد على سعادته بأداء منتخب بلاده البرازيل في ودية اليوم أمام هندوراس تحضيرًا لبطولة كوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي ريتشارليسون نجم فريق إيفرتون على سعادته بالأداء الذي قدمه منتخب بلاده في لقاء اليوم الودي ضد هندوراس.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق يستطيع التأقلم في غياب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

الأكثر تسجيلًا للأهداف الدولية من النجوم الحاليين : ⚽️

🇵🇹 رونالدو - (86 هدفًا)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

🇮🇳 سونيل تشيتري - (66 هدفًا)

🇦🇷 ميسي - (65 هدفًا)

🇧🇷 نيمار - (60 هدفًا) pic.twitter.com/WQLK4NGoZu — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وقال ريتشارليسون: خضنا مباراة جيدة للغاية ولعبنا بأريحية كبيرة دون أن نشعر بوجود أي ضغط، لقد كانت تجربة ممتازة بالنسبة لنا قبل كوبا أمريكا".

وأضاف: "نعرف جيدًا أهمية نيمار بالنسبة للمنتخب ولكننا نعمل بشكل طيب دون وجوده، وبكل تأكيد وجوده هام للغاية بالطبع ولكننا نمتلك لاعبين قادرين على تقديم أفضل أداء ممكن".

المصائب تتوالى على البرازيل – أرتور يغادر مباراة الهندوراس مصاباً

وأكمل: "سنلعب مع المنتخب ونقدم أفضل ما لدينا من أجل البرازيل، نحن نقدم عمل جيد ونعمل بجماعية للتحضير للبطولة والآن حان وقت اللعب".

جدير بالذكر أن ريتشارليسون كان قد سجل هدف البرازيل السابع في المباراة التي انتهت بفوز السيليساو بسبعة أهداف نظيفة.