ريتشارليسون يكشف عن اهتمام كبار إنجلترا بضمه من واتفورد

لاعب إيفرتون الحالي يتحدث عن الصيف الماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف ريتشارليسون مهاجم إيفرتون عن اهتمام كبار إنجلترا بضمه خلال الصيف الماضي وقبل انضمامه للتوفيز.

ودفع إيفرتون 40 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي لتلبية طلب المدرب ماركو سيلفا وضم مهاجم واتفورد الذي افتتح موسمه الأول في البطولة بطريقة ممتازة، حيث أحرز 5 أهداف في أول 12 مباراة، لكنه تراجع فيما بعد بحدة ولم يُسجل أي هدف منذ لقاء وست هام في 19 نوفمبر 2018.

وقد كشف المهاجم البرازيلي لجول عن اهتمام عدة أندية بضمه قبل ارتداء قميص التوفيز، بقوله "العديد من الأندية أبدت اهتمامها بي، لكن العرض الحقيقي لم يأت سوى من إيفرتون، وكان عرضًا ممتازًا والجميع كانوا سعداء به".

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"كان جيدًا لي ولواتفورد ولإيفرتون. أود شكر إيفرتون لمنحي تلك الفرصة وكذلك واتفورد لجلبي إلى إنجلترا".

أتم "قرأت العديد من الأخبار في الصحف. تحدثوا عن آرسنال وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لكن لم يصلني أي عرض".

المهاجم صاحب الـ21 عامًا لعب هذا الموسم 21 مباراة في البريميرليج أحرز خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.