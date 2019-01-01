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ريبيري يرحب بعائلته الجديدة في فيورنتينا

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أول رسائل ريبيري للجماهير بعد انتقاله رسميًا من بايرن ميونيخ لفيورنتينا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

وجه النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري رسالة لجماهير فيورنتينا بعد انضمامه رسميًا للفريق الإيطالي.

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وكان ريبيري قد انضم إلى الفيولا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق البافاري بايرن ميونيخ.

وعقب وصوله إلى فيورنتينا، كتب ريبيري رسالة ترحيبية لجماهير فيورنتينا عبر حسابه الشخصي على تويتر معلنًا استعداده لبداية الرحلة الجديدة.

وجاءت رسالة ريبيري على تويتر بأنه متحمس لبداية رحلة جديدة في مسيرته في فلورنسا وأجواء أرتيميو فرانكي المثيرة.

وقال ريبيري: "عائلتي الجديدة، مرحبًا، جزء جديد من مسيرتي يبدأ الآن، سعيد وفخور بكوني جزء من فيورنتينا، أنتظر بشدة بدء الرحلة بشكل رسمي"

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يذكر أن فرانك ريبيري قد قضى مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات مع بايرن ميونيخ امتدت لأكثر من عشر سنوات.

 

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