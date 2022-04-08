ريبيري: ليفاندوفسكي رجل آلي وهذا اللاعب خليفته

النجم الفرنسي فرانك ريبيري يتحدث عن زميله السابق في بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي ويشيد بإمكانياته ويلمح لخليفته المستقبلي.

ريبيري يلعب حالياً في إيطاليا مع ساليرينيتانا الذي يقبع في مؤخرة الترتيب، ولكن سبق ولعب مع ليفاندوفسكي أثناء فترة تألق الثنائي في بايرن ميونخ.

ماذا قال ريبيري عن زميله السابق في بايرن؟

وتحدث الفرنسي مع "توتوسبورت" وقال: "روبرت شخص يعمل بجهد كل يوم، وراء أهدافه ليس هناك فقط مهارة ولكن الكثير من العمل الشاق والاحترافية".

وأضاف: "هو مثل الرجل الآلي، كان يسجل العديد من الأهداف معي ومع روبن ومستمر في فعل الأمر، وهذا يخبرك الكثير، بطل وكان يستحق الكرة الذهبية في 2021".

ماذا يظن ريبيري عن دوشان فلاهوفيتش؟

وعلق ريبيري عن فلاهوفيتش الذي لعب معه في فيورنتينا: "التشابه مع ليفاندوفسكي؟ من حيث القوة البدنية والعقلية، مثل جميع الأبطال لا يتوقف عن العمل ولا يحب الخسارة".

وأتبع: "هو لاعب شاب وعليه مثل كل الأبطال أن يستمر في التدرب والتحسن، وأن يجيد التعامل مع الضغوط في يوفنتوس لأنه فريق كبير يجب عليه الفوز بكل مباراة".

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