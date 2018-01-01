ريبيري حول وضعيته مع بايرن: ألهو وأستمتع فقط"

ريبيري يوضح حقيقة تصريحه بالبقاء لعام آخر في بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال فرانك ريبيري إنه يستمتع بالوقت الذي يقضيه مع بايرن ميونيخ، وإنه لا يمتلك أية خطط مستقبلية، وذلك عقب مباراة بايرن أمام فرانكفورت مساء السبت. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وكان بايرن ميونيخ قد حل ضيفًا على إينتراخت فرانكفورت مساء السبت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني، قبل أن يفوز بثلاثة أهداف للاشيء سجل ريبيري هدفين منهم.

وعقب المباراة التي أدى فيها بشكل جيد وسجل هدفين قال ريبيري: "ما زال بإمكاني مراجعة موقفي من الرحيل عن بايرن بعد نهاية الموسم، ولكنني لا أمتلك أية خطط بخصوص ما سيحدث خلال موسم الانتقالات الصيفية"

وأضاف: "أعمل الآن بكل ما لدي، أستمتع بالوقت وأقوم بتقديم أفضل أداء أمتلكه، في الموسم المقبل سنرى ما تحمله الظروف، أما الآن فمن الأفضل التركيز على هذا الموسم"

وتابع: "نحن نسير بشكل جيد في الدوري حتى الآن على الرغم من البداية السيئة، ونحن في موقف جيد كذلك في دوري أبطال أوروبا، لدينا القدرة على جعل الموسم خياليًا في نهايته"

يذكر أن فرانك ريبيري كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ عام 2007 قادمًا من أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، وقضى مع الفريق البافاري سنوات حقق خلالها الكثير من الألقاب والإنجازات.