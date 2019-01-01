ريبيري: جاءتني عروض كثيرة لكنني فضلت فيورنتينا

فرانك ريبيري يكشف عن عدة عروض تلقاها قبل الانتقال من بايرن ميونيخ إلى فيورنتينا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري إنه تلقى العديد من العروض خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، بمجرد إعلان رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الماضي.

وانتقل ريبيري إلى فيورنتينا بعد مسيرة طويلة قضاها مع الفريق البافاري، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونيخ.

وحول ذلك، قال فرانك ريبيري إنه اختار فيورنتينا لاقتناعه بالمشروع الذي يبدأه النادي حاليًا، ولرغبته في خوض منافسات الدوري الإيطالي.

وأضاف: "جائتني العديد من العروض من إنجلترا وفرنسا ومن أندية تنافس على القمة، فكرت في الأمر في البداية، ولكنني وضعت إيطاليا كأولوية"

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وتابع: "بمجرد وصول عرض فيورنتينا حسمت الأمر مع نفسي، وددت خوض التجربة وسط أجواء أرتيميو فرانكي، اللعب في الدوري الإيطالي مختلف وله مذاق خاص وأجواء خاصة"

يذكر أن فرانك ريبيري قد قدم انطلاقة رائعة للموسم مع فيورنتينا، ما جعله حديث الجميع في إيطاليا خلال ما مر من الموسم الحالي، وسط حفاوة كبيرة به من قبل جماهير الفيولا.