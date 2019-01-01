ريبيري: أنا كبير ولكني أشعر بالشباب مع كرة القدم

أبدى فرانك ريبيري نجم فيورنتينا سعادته بالفوز على ميلان 3-1 في الأسبوع السادس للكالتشيو.

وقال ريبيري لسكاي سبورتس:"أنا سعيد للغاية. اللعب في سان سيرو أمر مميز دائماً. إنه ملعب كبير يضم الكثير من الجماهير".

وأضاف:"الأمر صعب على جماهير ميلان الآن، ولكننا لعبنا بشكل جيد وهذا مهم لنا".

وأوضح:"نعم أنا كبير، ولكني أشعر بالشباب في الملعب. الكرة هي حياتي، أنا أحبها، لقد كنت جائعاً حين أتيت إلى فيورنتينا ويمتعني أن الفريق يؤدي بشكل جيد".

وكان ريبيري قد سجل الهدف الثالث في الدقيقة 78، بعد تمريرة حاسمة من فيديريكو كييزا.