ريبيتش يعود إلى ردار بايرن ميونخ على حساب بيبي

هل ينضم ريبيتش إلى بايرن ميونخ في الصيف المقبل؟

عاد أنتي ريبيتش، لاعب فرانكفورت، إلى ردار بايرن ميونخ الألماني بعد طلب من نيكو كوفاتش، مدرب الفريق.

ريبيتش سبق وعمل تحت قيادة كوفاتش الموسم الماضي في فرانكفورت.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أنّ كوفاتش قرر عدم التعاقد مع نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي ويحاول التفاوض لجلب ريبيتش.

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يذكر أن اللاعب لديه شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 120 مليون يورو، وهو رقم كبير للاعب يبلغ من العمر 19 عامًا فقط. 💸 pic.twitter.com/pmwQuS58jC — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 8, 2019

وأوضحت أنّ المدرب الكرواتي مقتنه بإمكانيات مواطنه ويرى أنّه قادر على تقديم أفضل ما لديه في الموسم المقبل رفقة البافاري.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 25 عامًا قد جدد عقده مع الفريق حتى 2022 كما ساهم في وصول فرانكفورت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.