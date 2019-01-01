ريال مدريد ينضم لسباق التعاقد مع هالاند

منافسة شرسة على ضم المهاجم النرويجي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

انضم نادي ريال مدريد الإسباني، لسباق التعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي في الميركاتو الشتوي القادم.

هالاند جذب الأنظار تجاهه بشكل ملفت للأنظار في الفترة الأخيرة بتسجيل 18 هدفاً في 11 مباراة رسمية هذا الموسم.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت رغبة ريال في ضم المهاجم النرويجي، استكمالاً لسلسلة استقطاب المواهب الشابة.

ويرجع ذلك بعدما تعاقد الميرينجي مؤخراً مع فينيسيوس جونيور، رودريجو والياباني كوبو وغيرهم.

قيمة هالاند الحالية تصل لـ12 مليون يورو فقط على موقع "ترانسفر ماركت"، وهو المبلغ الذي لن يمثل أي مشكلة لريال مقابل التعاقد مع اللاعب أو حتى لو وصل لـ20 مليون.

رونالدو نحو رقم جديد في حال تسجيله أمام لوكسمبورج

سيميوني: رحيل هيرنانديز كان أكثر ألمًا من جريزمان

هناك مخاوف داخل النادي الإسباني، من تكرار سيناريو مارتن أوديجارد، النرويجي الذي فشل نفسه مع الفريق الأول أكثر من مرة.

وعلى الجانب الآخر تأتي المقارنات بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتميز اللاعب صاحب الـ19 سنة فقط بحسمه ودقته الشديدة أمام المرمى.

ويواجه ريال منافس شرسة من بعض أندية أوروبا الأخرى على الصفقة، أبرزها مانشستر يونايتد ويوفنتوس وأرسنال.