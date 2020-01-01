ريال مدريد يوجه رسالة تحذيرية لجماهيره قبل حسم الدوري الإسباني

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خطوة واحدة فقط تفصل ريال مدريد عن حسم لقب الدوري الإسباني، ولذلك قررت إدارة النادي توجيه رسالة تحذيرية إلى كل جماهير الفريق.

ريال يستعد لمواجهة فياريال في الجولة 37 من الليجا بعد غد الخميس، وهو بحاجة لتحقيق نقطتين فقط من أجل الفوز بالبطولة على حساب الغريم التقليدي برشلونة.

إدارة النادي أصدرت بياناً رسمياً، مساء اليوم، الثلاثاء، لتحث فيه الجماهير على عدم الاحتفال باللقب عن طريق تجمعات حاشدة خلال الظروف الحالية.

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ويأتي ذلك لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا مرة أخرى في إسبانيا، حيث كانت من أكثر البلاد تأثراً بالوباء المميت.

وقال ريال في بيانه:"نحن ندرك أن الأوقات الحالية تلزمنا بالحذر الضروري لتجنب تفشي الأزمة بشكل كبير مرة أخرى".

وأضاف من خلال رئيس النادي فلورنتينو بيريز:"لو تم إعلان ريال مدريد بطلاً للدوري، فلن يذهب أحد من اللاعبين إلى الأماكن المعتادة للاحتفال بمقر النادي أو التدريبات، لذلك نطلب من الجماهير عدم الذهاب أيضاً".

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وتابع:"نشعر بالالتزام الكبير عن طريق إظهار أكبر قدر ممكن من المسؤولية، لمساعدة البلاد في المعركة المستمرة ضد هذا الوباء".

جدير بالذكر أن ريال يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ83 نقطة، مقابل 79 لبرشلونة، قبل جولتين على نهاية المسابقة، التي تعطلت في مارس الماضي بسبب انتشار كورونا.