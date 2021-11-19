ريال مدريد يواجه خطر فقدان هازارد مجددًا لإصابة جديدة قديمة!

دق ناقوس الخطر في ريال مدريد بالساعات القليلة الماضية بشأن إصابة محتملة لإدين هازارد وكذلك تيبو كورتوا بعد عودتهما من معسكر منتخب بلجيكا في التوقف الدولي الأخير.

وتعود القصة إلى إعلان مانشستر سيتي يوم الجمعة إصابة كيفن دي بروينه بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر بلجيكا، مما سيتسبب في غيابه عن مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

هازارد وكذلك كورتوا تواجدا أيضًا في معسكر بلجيكا، حيث خاضا المباراة الأولى بالتوقف الماضي أمام إستونيا، لكنهما غادرا قبل المباراة الأخيرة أمام ويلز من أجل الراحة.

في المقابل، شارك دي بروينه في مباراة في مباراة ويلز وأحرز الهدف الوحيد لبلجيكا في اللقاء، وهو ما يطمئن قليلًا ريال مدريد بأن العدوى لم تنتقل لهازارد وكورتوا.

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وخضع جميع لاعبي ريال مدريد لمسحة كورونا يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج أو إصابة أحدهم في الساعات القليلة المقبلة.

ريال مدريد يستعد لخوض مباراة صعبة أمام غرناطة يوم الأحد في الدوري الإسباني، وبعدها يلعب أمام شيريف في دوري أبطال أوروبا، لذلك ففقدان حارسه الأساسي وهازارد ستكون ضربة قوية للمدرب كارلو أنشيلوتي.

وسبق لهازارد أن أصيب بفيروس كورونا وللمصادفة كان أيضًا في شهر نوفمبر ولكن من العام الماضي، أما كورتوا فسقط في فخ نتيجة خاطئة بشهر سبتمبر 2020.

حتى الآن لم يحصل هازارد على فرصة فعلية مع ريال مدريد بسبب كثرة الإصابات، وأخيرًا وصل إلى حالة بدنية جيدة في الشهر الأخير، لذلك فإصابته بكورونا ستكون خيبة أمل كبيرة إن تأكدت.