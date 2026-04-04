ريال مدريد يواجه أزمة حقيقية في سباق اللقب بعد نهاية مجنونة للمباراة في مايوركا

حقق ريال مدريد نتائج سيئة للغاية في سعيه نحو لقب الدوري الإسباني. فقد خسر «الناسيونال» أمام مايوركا بنتيجة 2-1. وعندما سجل إيدر ميليتاو هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة 88، بدا أن نقطة قد أصبحت في جيب الفريق، لكن فيدات موريقي حرم ريال مدريد من حصد أي نقطة من هذه المباراة في الدقيقة الأخيرة.

بعد مرحلة افتتاحية حصل فيها مايوركا على فرص أكثر، كان ريال مدريد أول من شكل خطورة حقيقية في الجزيرة الكنارية.

تلقى كيليان مبابي الكرة داخل منطقة الجزاء، ولم يتعرض لأي ضغط، فسدد الكرة بقوة نحو الزاوية العليا، مما اضطر ليو رومان إلى التمدد. وبعد ذلك بوقت قصير، اضطر الحارس نفسه إلى التصدي لمحاولة من أردا غولر.





في النهاية، كان مايوركا هو الذي تقدم بشكل مفاجئ إلى حد ما. استقبل مانو مورلانس، الذي كان في وضع انفراد تام، عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء. ثم سدد الكرة بشكل جيد في الزاوية اليمنى السفلية.

في الشوط الثاني، اضطر ألفارو أربيلوا إلى إجراء بعض التغييرات وأدخل جود بيلينغهام وفينيكوس جونيور إلى الملعب. كما عاد إيدر ميليتاو إلى الملاعب بعد غياب دام شهوراً بسبب الإصابة.

حتى مع وجود جميع الأسماء الكبيرة على أرض الملعب، لم يتمكن ريال مدريد من تشكيل أي تهديد يذكر أمام مايوركا المنظمة جيدًا، إلى أن سدد ميليتاو الكرة بقوة من ركلة ركنية في الزاوية العليا: 1-1.

لكن تلك الضربة الرأسية لم تمنح الفريق أي نقطة. ففي اللحظات الأخيرة من المباراة، تمكنت مايوركا من الفوز. تلقى موريكي الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية العليا.

بسبب خسارة النقاط، يمكن لبرشلونة أن يبتعد بشكل كبير عن ريال مدريد مساء السبت. يمكن للكتالونيين، في حال فوزهم على أتلتيكو مدريد، أن يبتعدوا بسبع نقاط عن مطارديهم.



