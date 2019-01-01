ريال مدريد يواجه أزمة ارتفاع معدل الأعمار رغم إنفاقاته في الميركاتو

صحيفة ماركا توضج تفاصيل ميركاتو ريال مدريد الخفية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرًا يتحدث عن تفاصيل سوق الانتقالات الصيفية الخاص بالأندية الإسبانية، مع التركيز على ريال مدريد بشكل خاص.

وجاء ذلك في أعقاب نهاية الميركاتو الذي لم ينجح فيه ريال مدريد في تحقيق أهدافه على ما يبدو، خاصة مع وجود تذبذب في أداء ونتائج الفريق مع بداية الموسم.

ورغم ذلك، فإن ريال مدريد هو النادي الأكثر إنفاقًا خلال الصيف الحالي في إسبانيا بميزانية إنفاق وصلت إلى 305 مليون يورو، أكثر من غريميه برشلونة وأتليتيكو مدريد.

وتعاقد الفريق الملكي مع كل من لوكا يوفيتش وإيدين هازارد وفيرلان ميندي وميليتاو وكوبو ورودريجو، واكتفى بالهيكل الحالي لوسط ملعبه كما هو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وتحدثت ماركا أيضًا عن مشكلة كبرى في ريال مدريد وهي ارتفاع معدل الأعمار، خاصة وأن ريال مدريد بات يمتلك أعلى معدل أعمار في إسبانيا كذلك.

وجاءت الأزمة هنا في كون أغلب لاعبي الفريق الأساسيين إما متجاوزي الثلاثين عامًا وإما قد اقتربوا من ذلك الرقم، وهو ما اعتبرته ماركا قنبلة موقوتة داخل النادي.

ورغم ذلك، يجدد زيدان الثقة في الحرس القديم بقيادة سيرخيو راموس ومارسيلو ولوكا مودريتش وتوني كروس وكريم بنزيما، ويرى أنهم الأنسب لما هو آت.

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يذكر أن ريال مدريد قد حصد 5 نقاط من أول ثلاث مباريات له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلين.