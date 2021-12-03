ريال مدريد يهدد أحلام مانشستر يونايتد في التخلص من لينجارد

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، قد تتسبب في فشل خطة مانشستر يونايتد، للتخلص من جيسي لينجارد لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد لينجار مع مانشستر يونايتد، بنهاية الموسم الحالي، ولم يدخل في مفاوضات لتجديد عقده مع فريقه حتى الآن، وتعمل إدارة الشياطين الحمر على بيعه في يناير المقبل لتحقيق استفادة مادية منه قبل رحيله بالمجان بنهاية الموسم.

وارتبط لينجارد بالانضمام إلى وست هام، الذي لعب معه الموسم الماضي معارًا وتألق وساهم في وصول الفريق إلى الدوري الأوروبي، ولكن ريال مدريد يهدد بفشل تلك الصفقة.

ما آخر تطورات رحيل لينجارد عن مانشستر يونايتد؟

ارتبط لينجارد بالرحيل إلى وست هام، خلال شهر يناير المقبل، إلا أن ريال مدريد قد يتسبب في فشل تلك الصفقة في حالة واحدة.

بحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، فإن وست هام أيضًا مهتم بالتعاقد مع إيسكو لاعب ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، وفي حال وصول إيسكو للفريق اللندني ستتوقف صفقة لينجارد.

ما موقف لينجارد من الرحيل عن مانشستر يونايتد؟

لا يمانع اللاعب الإنجليزي من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، خاصة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق، في ظل وجود كوكبة من النجوم في خط الهجوم.

ويفضل جيسي لينجارد العودة إلى وست هام، الذي لعب له معارًا في النصف الثاني من الموسم المنصرم، ونجح خلال تلك الفترة في تسجيل تسعة أهداف خلال 16 مباراة.