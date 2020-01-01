ريال مدريد ينوي بيع مدافعه في الصيف بنصف الثمن

تقارير صحفية إسبانية تؤكد نية إدارة ريال مدريد التخلص من اللاعب خيسوس فاييخو في الصيف.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن نية إدارة نادي ريال مدريد التخلص من اللاعب خيسوس فاييخو خلال الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن الإدارة تريد بيع اللاعب لصاحب أعلى سعر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة تهدف من وراء تلك الخطوة لتقليل الأعباء المادية الملقاة على عاتقها بسبب الراتب الذي يحصل عليه النجم الشاب.

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وتفكر الإدارة في بيع نسبة 50% فقط من اللاعب، على أن تحتفظ بحقوقها في الـ 50% المتبقية حال طرأت متغيرات مستقبلية.

ويسعى نادي غرناطة للحصول على خدمات اللاعب لموسم إضافي في شكل إعارة، وهو خيار لا تستبعده إدارة ريال مدريد بشكل كلي.

ولا يعد غرناطة هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب في الفترة المقبلة، حيث تتابعه عدة فرق ألمانية.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب مع ريال مدريد مستمر حتى 2025 بعدما تم تجديده في الموسم الماضي قبل أن يخرج في فترة إعارة غير ناجحة بوولفرهامبتون الإنجليزي.