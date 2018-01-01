ريال مدريد ينوي التضحية باثنين من لاعبيه من أجل هازارد

ريال مدريد يستعد لإغراء تشيلسي بإيسكو وكوفاسيتش من أجل الحصول على خدمات هازارد

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "أوندا سيرو" الإيطالية، عن نية نادي ريال مدريد في التخلي عن لاعبيه ماتيو كوفاسيتش وإيسكو لصالح تشيلسي، من أجل الحصول على خدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد في ميركاتو الصيف.

ويلعب النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش حاليًا لصالح تشيلسي معارًا من صفوف ريال مدريد، بينما لا يشارك الإسباني إيسكو بانتظام مع ريال مدريد، منذ تولي المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري لمهمة تدريب الفريق الأول.

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وفقًا للتقارير الأخيرة فأن إدارة النادي الملكي ستتخلى عن كوفاسيتش بشكل دائم لتشيلسي، وتعرض عليهم إيسكو أيضًا من أجل الحصول على خدمات هازارد البالغ من العُمر 27 عامًا.

ويبحث الميرنجي عن انضمام نجم من الفئة الأولى بعد رحيل كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس في ميركاتو الصيف.

وكان ريال مدريد قريبًا من ضم هازارد بعد تألقه في المونديال، قبل أن يقرر تشيلسي الإبقاء على اللاعب رغم اعترافه في أكثر من مناسبة بأن الانتقال لريال مدريد هو حلم طفولته.