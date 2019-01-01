النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ريال مدريد ينضم إلى سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
ريال مدريد يزاحم برشلونة ومانشستر سيتي على جوهرة أياكس ماتياس دي ليخت

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن ريال مدريد قد دخل في سباق التعاقد مع المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمسترادام.

اختيارات المحررين

وكان دي ليخت قد ارتبط بمفاوضات في الفترة الأخيرة من عدد من الأندية الأوروبية الكبرى كان على رأسها مانشستر سيتي وبرشلونة.

ولكن في الآونة الأخيرة تراجع اسم دي ليخت بالنسبة لسوق الانتقالات، قبل أن يعود ليتصدر الحديث مرة أخرى ولكن من بوابة أخرى هذه المرة.

وكانت البوابة الأخرى هي ريال مدريد، حيث كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفريق الملكي قد راقب عن كثب المدافع الدولي الهولندي في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد في التواصل مع إدارة أياكس أمستردام بخصوص دي ليخت خلال الأيام القليلة المقبلة.

ماسيميليانو أليجري.. ثقافة تعليق الفشل على شماعة الكرة الجميلة

يذكر أن ريال مدريد لم يتعاقد مع مدافع كبير بعد رحيل بيبي صيف 2016، مما جعله في أمس الحاجة لتدعيم هذا المركز في الوقت الحالي.  

إغلاق