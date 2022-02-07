ريال مدريد ينتظر بنزيما .. أسبوع يحسم مشاركته أمام باريس

يأمل نادي ريال مدريد الإسباني في استعادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما خلال الأسبوع الجاري، في الوقت المناسب قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل ريال مدريد في استعادة بنزيما قبل ثمانية أيام من مباراة ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، والتي تقام في الخامس عشر من فبراير الجاري.

بنزيما غاب عن ريال مدريد خلال الهزيمة أمام أتلتيك بيلباو يوم الخميس الماضي في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، كما لم يتواجد خلال الفوز على غرناطة يوم الأحد في الدوري الإسباني.

وتعرض بنزيما للإصابة خلال مواجهة إلتشي التي أضاع خلالها ركلة جزاء، وانتهت بالتعادل 2-2.

وحسب شبكة "rmc sport" الفرنسية، فإن مصادر في ريال مدريد أكدت أن بنزيما، المصاب في أوتار الركبة، قد يعود للتدريبات خلال الأسبوع الجاري.

ومن جانبه، يأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في تعافي بنزيما، هداف النادي الملكي في الموسم الحالي، في أقرب وقت.

وقال أنشيلوتي بعد الفوز على غرناطة: "أعتقد أن الأسبوع مهم للغاية بالنسبة لنا، لم نتمكن من التعامل مع هذه المباراة بالشكل الأمثل، خسرنا ستة لاعبين، وبحلول الأسبوع المقبل آمل أن نستعيدهم جميعًا".

وأضاف: "لم نلعب بقلب هجوم صريح، ليس لدينا لاعبين من نوعية كريم بنزيما، الذي يساعدنا كثيرًا في الاستحواذ".

وإذا كان ريال مدريد ينتظر عودة بنزيما، فإن باريس سان جيرمان أيضًا يسعى إلى عودة أحد أبرز نجومه، وهو البرازيلي نيمار، الذي عاد إلى التدريبات الأسبوع الماضي بعد غيابه منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل.

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