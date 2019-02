تغلب ريال مدريد على مضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين لليجا.

سجل هدفي الميرينجي كريم بنزيما في الدقيقة 43 وجاريث بيل في الدقيقة 78 من ركلتي جزاء.

وتلك هي المرة الأولى التي يفوز بها ريال مدريد بالتسجيل من ركلات الجزاء فقط منذ موسم 2013-2014 على الأقل.

2 - Real Madrid have earned three points or recorded a victory thanks to two goals from penalty spot for the first time at least since 2013/2014 season (in all comps). Decisive pic.twitter.com/V3S62bOW7g