ريال مدريد يمنح زيدان فرصة لتصحيح الأوضاع في يناير

حالة من القلق تسود أرجاء النادي الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

وسط تأزم الأوضاع في ريال مدريد، يبحث النادي الإسباني عن بعض الحلول، من أجل تخطي الكبوة الي يمر بها الفريق في الوقت الحالي.

ريال كان على وشك التعرض لهزيمة صادمة أمام كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء الماضي، ولكنه خرج بالتعادل الإيجابي 2/2 بدوري أبطال أوروبا.

الشكوك تستمر حول زين الدين زيدان، ومدى جدية مشروعه، رغم الصفقات التي أبرمها النادي الإسباني في الصيف.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن المدرب الفرنسي يمتلك الفرصة لتصحيح الأوضاع حتى يناير القادم، وإلا قد يرحل عن النادي الإسباني.

زيدان يواجه مشكلة في خط الوسط، بالإضافة لسوء مستوى بعض اللاعبين أبرزهم الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز.

التخلص من بعض اللاعبي هو الخيار الأول لدى مدرب ريال في يناير، وأبرزهم هذا الثنائي بالإضافة للمهاجم ماريانو دياز.

وأما بالنسبة للتعاقد مع نجوم جديدة، فيعتبر التعاقد مع بول بوجبا في الشتاء أمر شبه مستحيل على ريال مدريد، لتمسك مانشستر يونايتد بخدماته.

دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام، هو الخيار الأنسب لزيدان، نظراً لقدراته المميزة في خط الوسط وصغر سنه.

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كريستيان إريكسن لاعب آخر قد يحل مشاكل الميرينجي، خاصة مع انتهاء عقده بتوتنهام في الصيف، وإمكانية ضمه بمقابل ضئيل مقارنة بقدراته في يناير.

صانع الألعاب الدنماركي ينتظر بفارغ الصبر مكالمة من ريال، لعدم رغبته في الاستمرار مع النادي الإنجليزي الذي يعيش حالة أكبر من التخبط.

وفي نهاية تقريرها أشارت الصحيفة الإسبانية، أن مستوى الصفقات الجديدة لريال مثل إيدر ميليتار ولوكا يوفيتش ورودريجيو، أمور تثير المزيد من المخاوف لدى فلورينتينو بيريز رئيس النادي في الوقت الحالي.

وأخيراً سيواصل ريال جلب بعض العناصر الشابة، مع استهداف إدواردو كامافينجا لاعب نادي رين الفرنسي، والذي يبلغ من العمر 16 سنة فقط.