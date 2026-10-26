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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Aryaمعتز الجمال
ترجمه

"لن أسمح لأحد بالعيش في الأوهام".. رسالة حاسمة من مورينيو لنجوم ريال مدريد بعد إسقاط برشلونة

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"لا نلعب للفوز في الكامب نو بل للفوز بالليجا"

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حذر جوزيه مورينيو لاعبي فريقه ريال مدريد من الاغترار ومطالباً إياهم بالاحتفاظ بأقدامهم على الأرض عقب انتصارهم الدرامي بنتيجة 2-1 على برشلونة. ويصر المدرب البرتغالي على أن الهدف الأسمى يظل التتويج بلقب الليجا، رغم البطولة المتأخرة التي أظهرها كيليان مبابي ليحسم فوزاً هائلاً في الكامب نو.

مبابي يتألق في انتصار الكلاسيكو

حسم النادي الملكي فوزاً مهماً بنتيجة 2-1 على البارسا في كلاسيكو الأحد بملعب الكامب نو. وأثبت مبابي أنه رجل المباراة، حيث سجل هدفين ليقلص الفارق في صدارة جدول ترتيب الليجا إلى ثلاث نقاط فقط.

وافتتح المهاجم الفرنسي التسجيل في الدقيقة 41 بطريقة حالفه فيها الحظ، حيث حاول جيرارد مارتين مدافع برشلونة تشتيت الكرة، لكنها ارتدت مباشرة من مبابي لتسكن الشباك. وفي وقت لاحق، أدرك رافينيا التعادل لأصحاب الأرض ليمهد الطريق لنهاية متوترة. ومع ذلك، حسم مبابي الانتصار في الدقيقة 87، منهياً هجمة مرتدة مذهلة بعد تلقيه تمريرة دقيقة من البديل إدواردو كامافينجا.

مورينيو يطالب بالتركيز على لقب الدوري

حقق اللوس بلانكوس الآن خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات. وعلى الرغم من هذه السلسلة الرائعة، يبدو مورينيو عازماً على إبقاء فريقه في قمة التركيز على الصورة الأكبر. وأوضح المدرب البرتغالي أن تحقيق انتصار وحيد على أشرس منافسيهم ليس الجائزة الكبرى، بل يريد من لاعبيه الحفاظ على تركيزهم لما تبقى من الموسم المحلي.

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ونقلت شبكة "إي إس بي إن" عن مورينيو قوله: "هذا فوز عظيم، لكن عندما نعود إلى العمل، لن أسمح لأي شخص بأن يعيش في الأوهام. إذا فزنا اليوم وخسرنا في إل ساردينيرو [خارج الديار أمام راسينج سانتاندير في نهاية الأسبوع المقبل]، فإن ريال مدريد لا يلعب من أجل الفوز في الكامب نو، بل يلعب من أجل الفوز بالدوري. يجب علينا أن نستمر".



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ريال مدريد

مشهد ممتع لعالم كرة القدم

لقد أوفت النسخة الأحدث من المواجهة الشهيرة بالتأكيد بالتوقعات العالية التي سبقتها. وهاجم كلا الفريقين بنوايا واضحة، مما خلق منافسة مثيرة للجماهير المتابعة في جميع أنحاء العالم. وسارع مورينيو إلى الإشادة بالجودة الشاملة للمباراة، فضلاً عن التزام لاعبيه بالتعليمات تحت الضغط الشديد.

وأشار مورينيو: "أعتقد أنها كانت مباراة رائعة. مباراة على مستوى عالٍ، مباراة توقف العالم المحب لكرة القدم لمشاهدتها، ولم يخب ظنهم... وفي حالتنا، قدم الفتية مباراة استثنائية، وكانوا منظمين جيداً، وفي قمة تركيزهم، وبشجاعة كبيرة. بالنسبة لي، إنه انتصار عظيم للاعبين، ضد خصم عظيم. إنهم يستحقون ذلك".

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الأنظار تتجه نحو راسينج سانتاندير

يجب على ريال مدريد الآن تحويل انتباهه بسرعة للعودة إلى مهامه المحلية المعتادة. حيث يسافر الفريق إلى إل ساردينيرو في نهاية هذا الأسبوع لمواجهة راسينج سانتاندير. ويحتل الفريق الملكي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة من عشر مباريات - متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، وبنقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..

ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.

لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".

لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.

تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.