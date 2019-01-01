ريال مدريد يكشف عن رقم هازارد في الموسم الجديد

نادي ريال مدريد يكشف عن رقم قميص البلجيكي إيدن هازارد في الموسم الجديد رفقة النادي الملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مدريد عن أرقام قمصان فريقه في الموسم الجديد الذي ينطلق الأسبوع المقبل بمواجهة صعبة في الدوري أمام سيلتا فيجو.

وحصل هازارد على الرقم ٧ في صفوف ريال مدريد بدلًا من ماريانو دياز الذي كان يرتدي القميص نفسه قبل وصول النجم السابق لتشيلسي.

رسميًا.. هازارد يرتدي القميص رقم 7⃣ مع ريال مدريد في الموسم الجديد 👕 pic.twitter.com/B2kOQHUPAs — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 9, 2019

وقام ماريانو دياز بتغيير القميص الخاص به ليصبح رقم ٢٤ بدلًا من ٧ التي حصل عليها هازارد والذي كان يرتدي القميص رقم ١٠ في تشيلسي.

ويعد القميص رقم ٧ مميزًا تاريخيًا في نادي ريال مدريد، حيث قام بارتدائه عدد كبير من نجوم النادي الملكي كان آخرهم كريستيانو رونالدو الذي رحل لصفوف يوفنتوس قبل عام واحد فقط.

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وكان هازارد قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من تشيلسي هذا الصيف في صفقة قدرت قيمتها الأساسية حوالي ١٢٠ مليون يورو تصل لـ ١٦٠ ببعض الشروط والإضافات.

جدير بالذكر أن هازارد كان قد سجل الهدف الأول له بقميص ريال مدريد قبل أيام قليلة عندما واجه الفريق ريد بول سالزبورج وديًا.