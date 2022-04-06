ريال مدريد يقهر تشيلسي.. لأن الاستخفاف "بسحر" بنزيما كارثة!

انتهت مباريات اليوم من بطولة دوري أبطال أوروبا بفوز ريال مدريد على تشيلسي بثلاثية فيما استطاع فياريال تحقيق المفاجأة بانتصاره على بايرن ميونخ.

لقاء الريال شهد ثلاثية مميزة من كريم بنزيما، اللاعب الذي يثبت كل يوم أنه من صفوة الكبار في عالم كرة القدم.

المهاجم الفرنسي بات يبث سحره على حراس كرة القدم، فكثيرة هي الأخطاء من كبار الحراس أمام بنزيما في بطولة الأبطال.

فيما يلي نستعرض معكم أبرز النقاط من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي.

سحر بنزيما يضرب الجميع

لا يوجد أي شكل لريال مدريد في الوقت الحالي بدون مهاجم الفريق الفرنسي، الأمر بات واضحًا هذا الموسم بشكل لا شك فيه.

بنزيما هو اللاعب الأبرز في العالم هذا الوقت، جميع الحراس تتخبط أرجلها عند رؤيته، ولا تنظر لهذه الجملة بعين المبالغة.

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ميندي ينضم إلى كاريوس وأولرايش ودوناروما في قائمة ضحايا الساحر الفرنسي، فمن الوارد أن هناك شيء ما يضعه بنزيما في عقول منافسيه يحول كل شيء في عقولهم إلى أخطاء.

ليست هي المرة الأولى ولن تكون هي الأخيرة من نوعها، بنزيما يسيطر على كرة القدم حاليًا ويحكم بأحكامه التي باتت تعطي الملكي الأفضلية في أي مباراة شارك فيها.

ثلاثية اليوم لم تأتي من الصدفة، بنزيما يسير بخطى ثابتة للبالون دور، حتى وإن لم يحصد فريقه بطولة الأبطال، فالمستوى الذي يقدمه الفرنسي مميز للغاية.

تشيلسي في مهب الريح

فريق البلوز قدم اليوم أسوأ أداء دفاعيًا له في هذا الموسم، وربما في آخر السنوات أوروبيًا في البطولة القارية.

الفريق خسر الكرة لمرات عديدة أمام ضغط ريال مدريد القوي، ولم يستطع صناعة الفرص الخطيرة بشكل كبير.

هذا التقهقر يرجع لعدة أسباب لعل أبرزها هي المشاكل التي تضرب الفريق من الخارج بسبب كونه مملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

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وكون هذا السبب الأكبر لا يجعله الوحيد، فريق البلوز يمر بمشاكل فنية لا دخل لأوضاع النادي الخارجية بها.

الخروج بالكرة من خلال خط دفاع البلوز اليوم كان سيئًا، وهو ما برع فيه الفريق في الموسم الماضي وجعله أحد أقوى الفرق في أوروبا.

ريال مدريد الذي تسيد المباراة اليوم خسر الكلاسيكو من أسابيع برباعية نظيفة، وقدم أداءً متواضعًا أمام سيلتا فيجو، المباراة لم تحسم للملكي بسبب تفوقه الضارب، بل لأن البلوز لم يقدم أي مستوى مقبول.

الأمور لم تحسم بعد

النتيجة اليوم لا تشير لأي شيء سوى تفوق مدريد الكاسح على تشيلسي قبل مواجهة الإياب في ملعب سناتياجو برنابيو.

تغير قواعد دوري أبطال أوروبا من عدم احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين، أضاف سخونة لمواجهة الريال أمام البلوز في الإياب.

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وما يزيد الأمر سخونة، أن على عكس عادة الفرق الكبيرة على أرضها، إلا أن جماهير ريال مدريد لا تتفاءل برؤية فريقها يلعب في ملعبه.

كما أن تطور مستوى البلوز بعد هدف مدريد الثالث يبعث الأمل في نفوس مشجعي الفريق الإنجليزي بعد أن فقدوه في كرات بنزيما الثلاث.

فيبدو أننا سنشاهد مباراة عودة قوية بين الثنائي، ستشهد أحداث ربما أن تكون هي الأكثر سخونة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

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