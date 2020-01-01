ريال مدريد يقرر منح مهاجمه فرصة أخيرة

لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد يحصل على فرصة إضافية أخيرة من النادي الملكي لتقديم أفضل ما لديه.

قرر نادي ريال مدريد أن يمنح مهاجمه لوكا يوفيتش فرصة أخيرة لإثبات نفسه وتقديم أوراق اعتماده في صفوف النادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الموسم المقبل سيكون الأخير للنجم البوسني في صفوف ريال مدريد لو لم يقدم ما هو أفضل مما قدمه في الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي قرر ترك الفرصة ليوفيتش في ظل تأجيل فكرة التعاقد مع كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان للعام المقبل.

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ولم يمر يوفيتش بأفضل مواسمه خلال الموسم الماضي رفقة ريال مدريد، حيث عانى من التهميش والبقاء على مقاعد البدلاء في مناسبت عديدة.

وشارك يوفيتش في 27 مباراة رفقة ريال مدريد بكل البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما خلال 806 دقيقة.

وانضم اللاعب لصفوف النادي الملكي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو، بعدما كان هدفًا للعديد من الأندية الأخرى وعلى رأسها برشلونة.

جدير بالذكر أن يوفيتش كان قد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية في الأيام الماضية على رأسها ميلان الإيطالي وموناكو الذي يلعب بالدوري الفرنسي.