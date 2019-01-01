ريال مدريد يقرر معاقبة بيل
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قرر نادي ريال مدريد الإسباني معاقبة جاريث بيل، لاعب الفريق، بغرامة مالية بعدما بدر منه عقب مباراة ريال سوسيداد.
بيل لم يشارك في هزيمة ريال مدريد بثنائية نظيفة أمام ريال سوسيداد بالجولة 18 من الدوري الإسباني.
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وقالت صحيفة "الكونفيدنسيال" الإسبانية إنّ ريال مدريد قرر معاقبة بيل وذلك بعد أن غادر ملعب "سانتياجو برنابيو" في الدقيقة 78 من مباراة سوسيداد.
وأوضحت الصحيفة أنّ النادي الملكي لديه بند في لائحته الداخلية ينص على وجود جميع اللاعبين حتى المصابين لنهاية المباراة وذلك من أجل الدعم ومساندة زملائهم.
وأشارت إلى أنّ بيل غادر دون إذن في وقت كانت تشير المباراة إلى تأخر المرينجي بهدف نظيف وهو ما يعني معاقبة بيل.
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ولم يتم الكشف عن قيمة الغرامة على الويلزي.
جدير بالذكر أنّ لاعب توتنهام السابق تعرض لإصابة أمام فياريال في المباراة المؤجلة من الجولة 17.
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ريال مدريد يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بعد 18 جولة.