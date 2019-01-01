ريال مدريد يقرر الإبقاء على سيبايوس

سيبايوس يعود إلى خطة زيدان في الموسم الجديد لريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

بات ريال مدريد لا يفترض خيار خروج داني سيبايوس من الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان سيبايوس قد اقترب من الرحيل عن الفريق الملكي بسبب عدم اقتناع زين الدين زيدان به كجزء من المنظمة التي يريدها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وحول ذلك، قالت صحيفة ماركا أن رغبة ريال مدريد الآن باتت في أن يظل داني سيبايوس مع الفريق للموسم المقبل.

وعلى الرغم من ترجيح خيار رحيله إلى ميلان أو إعارته لأحد الأندية الإسبانية، إلا أن التغيرات التي طرأت على خطة ريال مدريد في الميركاتو جعلته أقرب للبقاء الآن

وسيسافر زيدان إلى كندا لمتابعة معسكر ريال مدريد خلال ساعات، على أن يصل اليوم أو غدًا على الأكثر، وذلك بعدما ترك المعسكر من أجل وفاة شقيقه

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يذكر أن الرئيس فلورنتينو بيريز متواجد حاليًا في كندا من أجل متابعة المعسكر ومنافشة أمور سوق الانتقالات الصيفية مع المدرب واللاعبين.