ريال مدريد يقدم 50 مليون يورو من أجل مبابي !

يبدو أن ريال مدريد الإسباني لم يستسلم في سباق التعاقد مع كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وعاد بالفعل لتقديم عرض لمحاولة إغراء النادي الباريسي بالتخلي عن نجمه.

ريال مدريد حاول في الصيف الماضي التعاقد مع مبابي، وقدم عددًا من العروض إلى باريس سان جيرمان، كان أكبرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي رفض كافة العروض.

ويحاول باريس سان جيرمان إقناع مبابي بتجديد عقده في "حديقة الأمراء" حيث أن عقد الفرنسي الدولي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله لاعبًا حرًا في التفاوض مع أي نادٍ يرغب فيه منذ مطلع يناير الجاري.

وفي تصريحات أدلى بها جيوفاني برانكيني، وكيل الأعمال الإيطالي الشهير، والمقرب من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، كشف أن النادي الملكي قدم عرضًا جديدًا للتعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد برانكيني في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت " الإيطالية أن ريال مدريد يريد التعاقد مع مبابي في يناير الجاري.

وقال: "الأمر يعتمد على باريس سان جيرمان، يريد ريال مدريد الحصول على مبابي على الفور، وعرض 50 مليون يورو".

وأضاف: "لا أعرف كيف سينتهي الأمر، يبدو لي بالتأكيد أن مبادرة فلورنتينو بيريز تستحق الاهتمام، إنها رسالة تدل على الاستقرار".

وتابع: "على سبيل المثال، من العار على الجميع أن يتحرك لاعب من هذا الطراز في الصيف في صفقة انتقال حر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا أعرف ماذا سيفعلون في باريس، لكنهم بالتأكيد سيوقعون مع نجم عظيم في الصيف ليحل محل مبابي".

يذكر أن جيوفاني برانكيني هو أحد أشهر الوكلاء في كرة القدم الإيطالية والأوروبية، وسبق له العمل مع أسماء مهمة مثل روماريو ورونالدو، وكارلو أنشيلوتي.

وقد تدخل على مدار تاريخه في انتقالات مهمة، مثل انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، أو لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونخ.

اقرأ أيضًا |

خطر الـ180 دقيقة وعثرات الدوري الإسباني .. طريق برشلونة للأبطال مدجج بالألغام

سباق العرب في أوروبا | نجم الأسبوع مغربي، والإجازات تسيطر

ترقب في مدريد وبرشلونة .. تحديد الموعد النهائي لتقرير مصير هالاند