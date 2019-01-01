ريال مدريد يقدم هازارد والجماهير تطالب بضم مبابي

رقم هازارد لا يزال مجهولاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف ريال مدريد النقاب أخيراً عن صفقته الأكبر لهذا الصيف حتى الآن بشكل رسمي، وذلك عبر تقديم إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق.

وتم ذلك في حضور عائلة اللاعب وعلى رأسهم تورجان هازارد المنتقل مؤخراً إلى بوروسيا دورتموند أيضاً، قادماً من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 25 مليون يورو.

وهتف بعض الجماهير قبل بداية حفل التقديم:"نحن نريد مبابي"، في مطالبة بضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وتم تقديم النجم البلجيكي بدون رقم حتى الآن، وسط توقعات بحصوله على الرقم 7 الذي يشغله ماريانو دياز، نظراً لوجود لوكا مودريتش في رقم هازارد المفضل 10.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع نجم البلوز مقابل 100 مليون يورو في كبرى صفقاته الصيفية.