ريال مدريد يفكر في إعارة كوبو

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يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإعارة تاكيفوسا كوبو إلى بلد الوليد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ريال مدريد نجح في خطف كوبو قبل برشلونة رغم أنّ اللاعب بدأ مسيرته في اللاماسيا.

وقال برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني إنّ ريال مدريد وافق على إعارة كوبو إلى ريال بلد الوليد بدلًا من إشراكه مع الفريق الرديف.

وأوضح أنّ العلاقة الجيدة بين رؤوساء الناديين، فلورنتينو بريز ورونالدو، ساهمت في جعل الأمور أسهل، إذ يرى النادي الملكي أنّ اللاعب لديه فرصة أفضل للاحتكاك بأندية الليجا رفقة بلد الوليد.

وكان رونالدو قد حاول في وقت سابق التعاقد مع فينيسيوس جونيور على سبيل الإعارة ولكن النادي الملكي رفض.