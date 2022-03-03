ريال مدريد يفقد نجمه قبل موقعة باريس بدوري الأبطال

يعاني متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس من عدم ارتياح في أوتار الركبة وقد يغيب عن مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

حيث أصيب كروس بجروح، ويعاني الألماني من بعض الآلام في أوتار الركبة، في لحظة حاسمة من الموسم، وكل شيء يشير إلى أنه قد يغيب عن مباراة الدوري ضد ريال سوسييداد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة كروس في مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان باتت محل شك.

في ظل غياب التقرير الطبي الرسمي، لاحظ اللاعب الألماني وجود بعض الآلام أوتار الركبة.

وتم الكشف عن هذه المضايقات في فحوصات طبية مختلفة، ومن المتوقع أن يتم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي في الساعات القليلة القادمة، والتي يمكن أن تكشف بدقة عن نوع و حجم إصابة لاعب خط الوسط الألماني.

إذا تم تأكيد كل شيء، فسيغيب توني كروس عن المباراة ضد ريال سوسييداد نهاية هذا الأسبوع.

والأهم من ذلك، أن كروس قد يغيب عن خوض أهم مباراة في الموسم لريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.

وغياب اللاعب عن كتيبة الملكي سيكون مؤثر على أداء الفريق، في ظل اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي عليه بشكل كبير.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد سيواجه ريال سوسييداد في الجولة ال 27 من الدوري الإسباني السبت المقبل.

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