ريال مدريد يفقد خدمات كارباخال بعقوبة إضافية بسبب التأخير!

نادي ريال مدريد قد يفقد لاعبه دانييل كارباخال لمدة مبارتين بسبب التأخر في الخروج من الملعب!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد سيحرم من خدمات لاعبه دانييل كارباخال خلال المواجهة المقبلة ضد أوساسونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الغياب عن لقاء يوم التاسع من يناير سيكون بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها بالأمس.

وكان كارباخال قد حصل على بطاقة صفراء مساء الأمس بسبب تأخره في الخروج من الملعب أثناء تقدم فريقه في النتيجة.

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وكانت البطاقة الصفراء التي حصل عليها ظهير النادي الملكي في مواجهة الأمس هي الخامسة له هذا الموسم، مما يبعده بشكل تلقائي عن اللقاء التالي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد يغيب عن المباراة التالية لمواجهة أوساسونا، كعقاب إضافي من قبل رابطة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس في الـ 24 من شهر يناير، وهي المباراة التالية في الدوري بعد مواجهة أوساسونا، حيث يواجه أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر منتصف الشهر.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بعد الفوز بثنائي في لقاء الأمس، وله ثلاث مباريات أكثر من صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.