ريال مدريد يفاوض الاتحاد الإسباني لتأجيل مواجهة كأس الملك

يتفاوض نادي ريال مدريد، مع الاتحاد الإسباني والاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وتعارضه مع تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

ريال نجح في التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، بعد الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف عقب اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية، إن ريال سيطلب من الاتحاد تأجيل مباراته في ربع النهائي، وفي نفس الوقت سيتفاوض مع الاتحاد البرازيلي.

ويرجع ذلك من أجل الإفراج عن الرباعي كاسيميرو وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريجو بعد المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم في 2 فبراير القادم.

وينتظر ريال ردًا من الاتحاد الإسباني اليوم، وإذا كان سلبيًا سيلجأ للتفاوض مع نظيره البرازيلي للإفراج عن الرباعي الدولي.

ويطمح النادي الإسباني في تنازل البرازيل عن تواجد الرباعي في ثاني مبارياتهم بالتصفيات، لأن السيليساو تأهل بالفعل إلى كأس العالم.

وتبدو المهمة غاية في الصعوبة بالنسبة لفيديريكو فالفيردي، لأن أوروجواي تحتاج المباراتين المقبلتين من أجل الصعود للمونديال.

يذكر أن قرعة ربع نهائي كأس الملك، سيتم سحبها اليوم، الجمعة، وبمجرد الانتهاء منها سيدرس الاتحاد الإسباني طلب ريال مدريد.

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