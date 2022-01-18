ريال مدريد يعلن وفاة أسطورته ورئيسه الفخري

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الثلاثاء، عن وفاة أسطورته فرانشيسكو خينتو، عن عمر يناهز 88 سنة.

وكان يعمل خينتو بمنصب الرئيس الفخري لنادي ريال مدريد، وهي الوظيفة التي ورثها عن صديقه وزميله السابق ألفريدو دي ستيفانو.

ويعتبر النجم الإسباني السابق، أحد أهم الأساطير في تاريخ ريال، حيث ترك النادي في عام 1970، بعدما حصل على 23 لقبًا رسميًا كلاعب.

وهو الرقم الذي لم يتمكن مارسيلو من اللحاق به، إلا بعد أكثر من نصف قرن، بعد فوزه بكأس السوبر الإسباني.

ما هو مركز خينتو وكيف علق ريال على وفاته؟

لعب نجم ريال السابق في مركز الجناح الأيسر، وتميز بالسرعة والمراوغة والقدرة على تسجيل الأهداف.

وقال ريال في بيان رسمي:"يأسف النادي ورئيسه ومجلس إدارته بشدة على وفاة خينتو، الرئيس الفخري وأحد أعظم أساطير نادينا".

وأضاف:"نود أن نعرب عن تعازينا وتعاطفنا مع زوجته ماري لوز ونجليه فرانشيسكو وحفيدتيه أيتانا وكانديلا وجميع أقاربه".

أهم أرقامه مع ريال مدريد

لعب خينتو حوالي 600 مباراة بقميص النادي الإسباني وسجل 182 هدفًا طوال مسيرته في سانتياجو برنابيو.

وحصل على لقب الدوري 12 مرة ولقبين كأس ملك إسبانيا في 18 موسمًا ظهر فيهم بقميص العملاق المدريدي.

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