ريال مدريد يعلن عن إصابة براهيم دياز

نادي ريال مدريد الإسباني يعلن عن إصابة لاعبه براهيم دياز خلال الفترة التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعرض لاعبه الشاب براهيم دياز للإصابة خلال تدريبات النادي الخاصة بالإعداد للموسم الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي عبر موقعه الإلكتروني وأكد من خلاله أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الفترة المقبلة.

وكتب النادي في البيان: "بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا براهيم دياز عن طريق الخدمات الطبية الخاصة بالنادي تم تشخيص إصابته على إنها مشكلة عضلية".

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وأضاف النادي الملكي في البيان: "الإصابة جاءت في العضلة الخلفية الثنائية، ومن المقرر أن يتم تقييمها بشكل أشمل خلال الفترة المقبلة".

ويخوض ريال مدريد معسكرًا تحضيريًا في الوقت الحالي في مدينة تورينو في كندا، وغادر مدربه زين الدين زيدان التحضيرات بسبب وفاة شقيقه بحسب ما أعلن النادي قبل ساعات.

جدبر بالذكر أن ريال مدريد سيفتتح مبارياته التحضيرية بمواجهة بايرن ميونخ في الـ ٢١ من الشهر الجاري وسيواجه أيضًا كل من أرسنال وأتلتيكو مدريد وتوتنهام.

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⭕️والآن مع مواجهة أكثر صعوبة.. بين الظاهرة والدون، من يتفوق؟ 🔥



رونالدو دي ليما❤️

كريستيانو رونالدو 🔁 pic.twitter.com/BPTzKuue5w

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ يوليو ٢٠١٩