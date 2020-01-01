ريال مدريد يعلن رسمياً عن خسائره بسبب توقف النشاط

الملكي يعلن عن ميزانية الموسم المنصرم

أعلن ريال مدريد رسمياً عن خسائره بسبب توقف النشاط في البيان الرسمي الذي كشف فيه عن ميزانية الفريق عن الموسم المنصرم 2019-2020.

وتكبدت معظم الأندية والفرق الرياضية خسائر كبيرة عن الموسم الماضي بسبب توقف النشاط ثم عودته في غياب الجماهير بسبب جائحة كورونا.

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وذكر البيان الخاص بالنادي الملكي أن الفريق ميزانيته تقلصت بحدود 300 مليون يورو عن الطبيعي بسبب ظروف الجائحة، وإن أشار إلى أنه حقق مكاسب بإجمالي يقارب 313 مليون يورو عن الموسم الماضي.

وتعرض النادي لخسارة تقارب 106 مليون يورو، 13 بالمائة عن الطبيعي، مما أدى الإدارة لاتخاذ بعض التدابير مثل تخفيض الرواتب.

وخفض ريال مدريد رواتب اللاعبين بالفرق الرياضية والعاملين بالنادي بنسبة تقارب 10 بالمائة الفترة الماضي لتقليص حجم الخسائر.

وأوضح البيان أن النادي استثمر 113.7 مليون يورو في عملية تطوير ملعب "سانتياجو برنابيو" مستغلاً توقف النشاط الرياضي لإنهاء العمل بمعقله.

ويدور حديث في الوقت الراهن بالنادي الملكي حول مصير مدربه زين الدين زيدان في ظل تذبذب النتائج محلياً وأوروبياً منذ بداية الموسم الجاري.