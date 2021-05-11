ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ميندي!

نادي ريال مدريد يعلن عن تفاصيل إصابة لاعبه فيرلاند ميندي بشكل رسمي.

أعلن نادي ريال مدريد اليوم عن تفاصيل إصابة لاعبه الفرنسي فيرلاند ميندي نجم دفاع الملكي، قبل أيام من حسم الدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، لكنه لم يكشف من خلاله عن فترة غياب اللاعب المتوقعة.

وكتب النادي في بيانه: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فيرلاند ميندي، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من التهاب في قصبة السابق، وسيتم تقييم تطور حالته".

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وأشارت تقارير صحفية أن الموسم الخاص النجم الفرنسي قد انتهى بالفعل، وأنه لن يلحق بما تبقى من مباريات للنادي الملكي خلال الموسم.

وكان ميندي قد تغيب عن لقاء إشبيلية الأخير في الدوري الإسباني، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأصيب اللاعب في مواجهة تشيلسي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث غادر الملعب في الدقيقة الـ 63 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن ريال مدريد على موعد مع ثلاث مباريات صعبة في ختام الموسم بالدوري الإسباني ضد غرناطة وأتلتيك بيلباو وفياريال.