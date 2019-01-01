ريال مدريد يعلن تأجيل بطولة سنتياجو برنابيو حتى عام 2021

تأجيل البطولة السنوية الودية لنادي ريال مدريد بسبب أعمال في الاستاد

فيسبوك تويتر بلال محمد

عقد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد بالأمس اجتماعاً في سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، مع ممثلي النادي، للحديث حول العديد من الأمور.

ومن أهم ما تناوله الاجتماع، أنه لم يتم تقديم أي عروض للبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، وسبب فشل صفقة بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

بيريز يوضح سبب فشل ضم ريال مدريد لنيمار وبوجبا

وتطرق بيريز إلى الحديث عن تأجيل البطولة السنوية التي يقيمها النادي تحت اسم سنتياجو برنابيو، حتى عام 2021، نظراً لأعمال التجديد في الاستاد.

وستسمر المباريات الرسمية للفريق على ملعبه، وأعلن رئيس النادي، أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التجديدات سيتم منع التدخين داخل الاستاد بصورة كاملة.

وفي سياق منفصل حول الأمور داخل النادي الملكي، تقرر التصويت على الموافقة أو رفض ضم فريق تاكون للكرة النسائية تحت مظلة ريال مدريد، في الجمعية العمومية المقرر إقامتها 15 سبتمبر.