ريال مدريد يعزل زيدان تحسبًا لإصابته بكورونا

المدرب الفرنسي قام بمخالطة حالة إيجابية

قرر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الخضوع لفترة الحجر الصحي، بعد مخالطته لحالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

زيدان توجه صباح اليوم، الخميس لمقر النادي الإسباني مثل بقية عناصر الفريق، من أجل الخضوع للاختبار المنتظم وفقًا لبرتوكول الاتحاد.

صحيفة "as" الإسبانية، أشارت إلى خضوع المدرب الفرنسي لاختبار سريع بالإضافة لاختبار PCR المتعارف عليه لتقييم حالته.

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نتيجة التحليل السريع جاءت سلبية، كما أن زيدان ظهر في حالة صحية جيدة، ولكن تم خضوعه للعزل لأنه كان على اتصال مباشر بحالة إيجابية.

ومن المقرر أن يتعرف الفرنسي على نتيجة التحاليل غدًا، لتحديد موقفه من التواجد مع الفريق بالتدريبات استعدادًا لمباراة أوساسونا السبت القادم ببطولة الدوري.

وأما لو تبين إصابته بالفيروس سيغيب عن اللقاء، وكذلك لن يتواجد على دكة بدلاء الفريق في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الخميس 14 يناير الجاري.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد عانى من 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا منذ ظهور الوباء، حيث كان ماريانو دياز هو أول من يتعرض له، ثم إيدير ميليتاو وكاسيميرو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش.