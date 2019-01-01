ريال مدريد يعرض 3 لاعبين على مانشستر يونايتد لضم بوجبا

هل يوافق مانشستر يونايتد على بيع بوجبا لريال مدريد؟

عرض نادي ريال مدريد الإسباني 3 لاعبين على مانشستر يونايتد للموافقة على ضم بول بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

بوجبا تحدث في وقت سابق عن ترحيبه باللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إنّ إدارة ريال مدريد مستعدة للتخلي عن 3 لاعبين في صفقة تبادلية مع الشياطين الحمر للحصول على بوجبا.

وأكدت الصحيفة أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، يحاول ألا يدفع 160 مليون يورو لضم بوجبا ولذلك فإن الحل الأفضل هو التخلي عن لاعبين لصالح الشياطين الحمر.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإنّ النادي الملكي قد يتخلى عن جاريث بيل وخاميس رودريجيز بجانب كيلور نافاس لمانشستر يونايتد.

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وأوضحت أنّ الثلاثي سوف يغادر ريال مدريد وهناك مفاوضات مع نافس لارتداء قميص بورتو أو بنفيكا البرتغالي.

ويحاول الملكي الاستفادة من بيع اللاعبين بضم بدلاء بصورة مباشرة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يتعاقد سوى مع إيدير ميليتاو من صفوف بورتو في الصيف الجاري.