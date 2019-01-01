ريال مدريد يضع لونين في أزمة

بقاء نافاس يجعل لونين حارسًا ثالثًا بعد كيلور وكورتوا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

دخل حارس ريال مدريد الشاب أندري لونين في أزمة بسبب احتمالية أن بظل حارسًا ثالثًا للفريق عكس ما تم وعده به قبل بداية الفترة التحضيرية.

وانضم لونين إلى الفترة التحضيرية لريال مدريد عقب فوزه مع أوكرانيا بلقب كأس العالم للشباب وتتويجه كأفضل حارس مرمى في البطولة.

وكان من المنتظر أن يرحل الكوستاريكي كيلور نافاس عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي بات فيه تيبو كورتوا الحارس الأول للفريق.

وبعد أن أصبح كورتوا الحارس الأول، كان من المنتظر أن يصبح بديله هو لونين حسب ما أبلغته الإدارة والمدرب بالنسبة لخطط الموسم المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2019

ولكن مع اقتراب انتهاء الميركاتو وعدم رحيل نافاس، يبدو أن الكوستاريكي سيكون هو الحارس البديل لريال مدريد في الموسم الجديد أيضًا.

وعلى ذلك، سيظل لونين كما كان قبل إعارته إلى ليجانيس في الموسم الماضي، دون أي خطوة للأمام بعد الأداء الكبير الذي قدمه.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد رفض إعارة أو بيع لونين إلى ريال بيتيس بحجة أنه سيكون في خطط الموسم الجديد كحارس احتياطي للفريق.