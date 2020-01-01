زيدان يستعين بالراحة لمواجهة مانشستر سيتي

الملكي عينه على دوري الأبطال الآن

أوضحت تقارير في إسبانيا خطة زين الدين زيدان لتجهيز ريال مدريد لمقابلة مانشستر سيتي في دوري الأبطال بعد حسمه للقب الليجا وانتهاء المسابقة المحلية.

ريال مدريد تعادل بهدفين لكل جانب مع ليجانيس مساء الأحد في الجولة الختامية من الدوري الإسباني الذي فاز به الجولة الفائتة.

"آس" ذكرت أن زيدان أعطى لاعبيه راحة لمدة أسبوع قبل العودة لبداية الاستعدادات لقمة مانشستر سيتي لحساب إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال.

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ويعود الفريق الملكي ولاعبيه من العطلة في السابع والعشرين من الشهر الجاري استعداداً للقاء الذي سيقام في السابع من أغسطس في مدينة مانشستر.

السابع من الصحيفة تحدثت عن أن زيدان سيعمل على تجهيز إيدين هازارد ليكون ورقته الرابحة أمام الفريق الإنجليزي، ويضع له برنامجاً خاصاً.

نقطة مهمة أخرى أشارت إليها الجريدة المدريدية هي سجل زين الدين زيدان في دوري الأبطال وتتويجه بكل النسخ التي شارك بها حتى الآن.

وفاز سيتي ذهاباً على ريال مدريد بهدفين مقابل واحد في ملعب "سانتياجو برنابيو"، مما يعقد حسابات العبور للنادي الملكي.