ريال مدريد يضع أسينسيو على قوائم الراحلين

هل يرحل أسينسيو عن ريال مدريد في الصيف؟

وضع ريال مدريد ماركو أسينسيو، لاعب الفريق، على قوائم الراحلين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد تعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو بجانب ضم لوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو ورودريجو جوس وفيرلاند ميندي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن عدد من اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية بين إعارة وبيع بصورة نهائية.

وأوضحت أنّ جاريث بيل وإيسكو الأقرب إلى الرحيل بجانب خاميس رودريجيز إلا أنّ اسم أسينسيو انضم أيضًا إلى قائمة المهددين بالرحيل.

المهاجم التوجولي وقع على عقود انضمامه للفريق العيناوي حتى عام 2022 📝

نجم نهضة بركان السابق لم يكلف النادي درهمًا واحدًا 💰 pic.twitter.com/FI5wneX8Xk — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

ويرى زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، أنّ أسينسيو لن يجد مكانًا في مشروعه المستقبلي ولذلك لا يمانع مغادرته سواء على سبيل الإعارة أو بيع نهائي.

وأكدت الصحيفة أنّ ريال مدريد قد يوافق على أي عرض لضم أسينسيو يتراوح بين 90 إلى 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يسعى للتعاقد مع بول بوجبا قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.