ريال مدريد يصارع عمالقة إيطاليا والبافاري وباريس سان جيرمان على ضم رامسي

لاعب وسط آرسنال أرون رامسي في محادثات مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وقطبي ميلانو

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن محادثات لاعب وسط آرسنال مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وقطبي ميلانو، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

اللاعب الدولي الويلزي يحق له التوقيع لأي نادٍ يريده في يناير، وذلك قبل انتهاء عقده مع المدفعجية بستة أشهر، حسب ما تنص عليه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وكان اللاعب البالغ من العُمر 28 عامًا قد تعثرت مفاوضات تجديده مع آرسنال للتوقيع على عقد جديد لمدة أربع سنوات بسبب مطالباته لراتب لم ينل رضى إدارة النادي اللندني.

يذكر أن رامسي يلعب مع آرسنال منذ عام 2008، تخللها فترتي إعارة لفريقي نوتنجهام فورست وكارديف سيتي.

يشار إلى أن رامسي كان قد مثل منتخب بريطانيا العظمى في دورة الألعاب الأوليمبية عام 2012.