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ريال مدريد يسهل على برشلونة عملية إيجاد بديل ألبا

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Getty Images
تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن برشلونة مهتم بالحصول على خدمات ريكاردو رودريجيز ظهير ميلان الإيطالي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى للحصول على خدمات اللاعب ريكاردو رودريجيز لاعب ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني يرى في رودريجيز بديل مناسب لخوردي ألبا.

ويعد مستقبل رودريجيز في صفوف ميلان غائمًا للغاية في ظل استقدام النادي لنجم ريال مدريد ثيو هيرنانديز في سوق الانتقالات.

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وسيكلف رودريجيز برشلونة حوالي ١٥ مليون يورو بحسب ما ذكرت الصحيفة، حيث سيحصل ميلان على المبلغ ليساعده في ضم ثيو بشكل نهائي خلال عام.

وستكون صفقة انضمام ثيو هيرنانديز لصفوف ميلان عبارة عن عملية إعارة لمدة موسم واحد فقط، مع إلزام الميلان بشراءه بنهاية تلك الفترة مقابل ٢٠ مليون يورو.

جدير بالذكر أن ريكاردو رودريجيز كان قد شارك في ٤١ مباراة رفقة ميلان في الموسم الماضي في كل البطولات صنع خلالهم أربعة أهداف.

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