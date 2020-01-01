ريال مدريد يستهدف الحصول على صفقة فيورنتينا الفاشلة

لاعب فريق فيورنتينا المعار لنانتس الفرنسي مطلوب في صفوف ريال مدريد بالصيف القادم.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب ألبان لافون من صفوف فيورنتينا الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي الملكي يرى في اللاعب مستقبلًا واعدًا واستثمارًا جيدًا.

ويمضي اللاعب في الوقت الحالي فترة إعارة في صفوف فريق نانتس الفرنسي ويقدم مستويات طيبة للغاية وهو ما لفت أنظار النادي الملكي.

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وخرج اللاعب بعشر مرات شباك نظيفة في 27 مباراة خاضها رفقة الفريق الفرنسي خلال الموسم الجاري، وهو ما جعلهم يسعوا لضمه بشكل لنهائي.

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ويستطيع نانتس ضم اللاعب مقابل حوالي 8 مليون يورو بشكل نهائي، إلا أن فيورنتينا يملك فرصة استعادته مقابل 11 مليون يورو فقط.

ويعد مركز حراسة المرمى في ريال مدريد مؤمن بشكل كبير في الوقت الحالي في وجود تيبو كورتوا بالمقعد الأساسي وألفونس أريولا في مقاعد الاحتياط.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن ريال مدريد سيقوم بترك أريولا يرحل عن صفوف النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري ولن يفعل بند الشراء في عقده.