ريال مدريد يستقر على موعد العودة لسانتياجو برنابيو

الملعب أصبح جاهزاً لاستقبال المباريات

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، للعودة مرة أخرى إلى ملعبه سانتياجو برنابيو، بعد فترة من الغياب عن معقل الفريق خلال الفترة الماضية.

ريال اضطر لاستكمال الموسم الماضي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بسبب الإصلاحات التي قرر النادي القيام بها في ملعبه الأساسي.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن سانتياجو برنابيو أصبح جاهزاً بنسبة 100% بعد اكتمال عملية زرع العشب.

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وأوضحت الصحيفة أن الصورة المؤقتة للعشب تم تثبيتها لاستضافة المباريات، ولكن مازال هناك المزيد من العمل لتجهيز الملعب بشكل كامل.

وهو ما دفع إدارة النادي لتأجيل ظهور الفريق بشكل رسمي على ملعبه للجولة الرابعة من الدوري الإسباني، لحين الانتهاء من جميع الإصلاحات.

ومن المقرر أن يعود ريال للمشاركة على أرضه مرة أخرى، في مواجهة ريال بلد الوليد يوم 30 سبتمبر الجاري بالليجا.

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جدير بالذكر أن ريال لن يظهر في الجولة الأولى من الليجا بسبب مشاركته المتأخرة في دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب مباراته المحلية القادمة ضد ريال سوسييداد يوم 19 أو 20 سبتمبر الجاري.