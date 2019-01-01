ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة أمام ليفانتي

الأنباء السارة تنهال على زيدان

انهالت الأخبار السارة على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قبل استضافة ليفانتي ظهر السبت المقبل على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في افتتاح مواجهات الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي، إن الثنائي الدولي الإسباني سيرجيو راموس وداني كاربخال، أنهى التدريبات في صالة الألعاب الرياضية اليوم الثلاثاء بدون مشاكل، ما عزز فرص الاثنين في المشاركة في مباراة عطلة الأسبوع، رغم التزامهما مع منتخب لاروخا في عطلة الفيفا.

الخبر السار الثاني، أن الجالاكتيكوس الجديد إدين هازارد، أصبح لائقًا لتسجيل ظهوره الأول بقميص النادي الملكي هذا الموسم، وذلك بعد تعافيه من إصابته التي لحقت به قبل ضربة بداية موسم الليجا، وعلى إثرها غاب عن أول 3 أسابيع.

ونفس الأمر ينطبق على صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز، هو الآخر تخلص من المشكلة العضلية الطفيفة، التي خلطت أوراقه في ظهوره الأول بعد عامين أملم بلد الوليد، وأصبح مستعدًا لبدء مباراة السبت أو الجلوس على مقاعد البدلاء كورقة رابحة بحسب الرؤية الفنية.

الندم لا يفيد في جميع الأحيان! 🚶‍♂️ pic.twitter.com/2B90gC0s7g — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 10, 2019

وسبق خاميس وهازارد، الوافد الجديد الآخر رودريجو وأيضًا إبراهيم دياز، فقط ما زال الدولي الإسباني إيسكو بحاجة لأسبوعين لاستعادة لياقته بعد تعافيه من الإصابة، فيما سيمتد غياب ماركو أسينسيو لفترة أطول، بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي الشهر الماضي.